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В ЕС уверяют, что Украина отвечает всем политическим критериям членства, - Стефанишина

В ЕС уверяют, что Украина отвечает всем политическим критериям членства, - Стефанишина (23)

Еспресо TV 2022.04.15 19:34
15 апреля, 2022 пятница 19:09 Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина отвечает политическим критериям членства в ЕС Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина . Вице-премьер сообщила - ЕС считает, что Украина отвечает политическим критериям членства в Евросоюзе. "Пройдем определенные бюрократические процессы и в июне на саммите ЕС, мы
ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, УРСУЛА, ДЕР, КАНДИДАТ, ЧЛЕНСТВО, Зеленский, Украина, Киев, Россия
2022.04.16 (23)

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