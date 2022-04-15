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Повредили дома, магазин и депо. В Запорожской области в результате обстрела РФ погиб один человек, пятеро получили ранения

Повредили дома, магазин и депо. В Запорожской области в результате обстрела РФ погиб один человек, пятеро получили ранения (1)

Новое Время 2022.04.15 11:31
15 апреля, 11:26 Российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области (иллюстративное изображение) (Фото:Википедия) Поддержи НВ В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка Запорожской области с позиций вооруженных сил РФ погиб один человек, пять человек получили ранения. Война России против Украины - главные события 15 апреля Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
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2022.04.16 (1)

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