Повредили дома, магазин и депо. В Запорожской области в результате обстрела РФ погиб один человек, пятеро получили ранения (1)

Новое Время 2022.04.15 11:31
15 апреля, 11:26
Российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области
(иллюстративное изображение) (Фото:Википедия)
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В результате артиллерийских обстрелов города Васильевка Запорожской области
с позиций вооруженных сил РФ погиб один человек, пять человек получили
ранения.
Война России против Украины - главные события 15 апреля
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
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