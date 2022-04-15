Что ждет РФ в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО (13)

Bigmir)net Новости 2022.04.15 21:09

Война в Украине изменила ситуацию в сфере безопасности в Европе. Сегодня Финляндия и Швеция всерьез задумываются о перспективе членства в НАТО. Россия критикует планы по расширению альянса. Сегодня, 20:45 В случае вступления Финляндии в НАТО протяженность общей границы стран- членов альянса с Россией, которую сейчас воспринимают на Западе как враждебную силу, увеличится в два раза - до 2600 км.

ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ЧЛЕНСТВО, ВСТУПЛЕНИЕ, БАЛТИЙСК, УКРАИНА, Захаров, Финляндия, Украина, Швеция, Россия, Хельсинки, Москва, Стокгольм, Калининград, Мадрид, США