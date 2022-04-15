За сутки в Луганской области оккупанты обстреливали почти все населенные пункты - полиция (25)

Гордон 2022.04.15 18:06

Сегодня 17.58 За сутки в Луганской области российские военные обстреливали почти все населенные пункты, есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом 15 апреля сообщила в Telegram Национальная полиция Украины. По данным полиции, оккупационные войска России из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня 26 раз обстреляли города Северодонецк, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Попасная, Горное, Золотое, Орехово, Новотошковка.