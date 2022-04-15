За сутки в Луганской области оккупанты обстреливали почти все населенные пункты - полиция (25)

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- В результате ночных обстрелов в Кременной и Лисичанске есть пострадавшие, в Северодонецке перебит газопровод : Страна.ua 08:46
- В результате ночных обстрелов в Луганской области один человек погиб, трое ранены - глава ОВА : Новое Время 08:46
- 16 апреля 2022, 08:21 Гайдай: на Луганщине от обстрелов оккупантов погиб мирный жителей, трое ранены : Восточный Вариант 08:45
- В результате ночных обстрелов на Луганщине погиб один человек : Слово і Діло 08:42
- сегодня в 08:00 Обстрелы на Луганщине: последняя информация : Трибун Луганска 08:41
- Луганщина ночью подверглась обстрелам, есть жертвы : Bigmir)net Новости 08:39
- Из-за российских обстрелов Северодонецк остался без газа и воды, в Кременной погиб человек, - глава Луганской ОВА Гайдай : Еспресо TV 08:34
- Ночью оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск и Кременную, есть жертвы : Новости Донбасса 08:32
- Война украинцев против вторжения рашистов. День 52 (обновляется) : УСИ Одесса 08:27
- 16-Apr-2022 08:18 В Корабельном районе от обстрела российскими оккупантами погибли мать с дочерью : Южная правда 08:26
- 16.04.2022, 07:52 Ночные обстрелы Луганщины: перебиты газопроводы, есть погибший и раненые жители : В Час Пик 08:18
- Оккупанты обстреляли Луганскую область, есть жертвы : РБК-Україна 08:16
- Оккупанты устроили обстрел Луганщины: под завалами погиб мужчина, есть пострадавшие. Фото : Obozrevatel 08:16
- Оккупанты ночью обстреливали Луганскую область, есть раненые и погибший : ZN,UA 08:16
- Луганщина ночью подверглась обстрелам, есть жертвы : MY.UA 08:15
- Российские оккупанты ночными обстрелами убили одного и ранили еще троих жителей Луганской области : ОстроВ 08:10
- Россияне оставили Северодонецк без воды, газа и магазинов, Лисичанск - без газа и пожарной части : ОстроВ 08:10
- Луганщина: Северодонецк без воды и без газа, в Кременной погиб человек : Українська правда 08:10
- Россияне обстреливают Луганщину: один человек погиб, Северодонецк остался без воды и газа : ТСН.ua 08:01
- Оккупанты снова ночью били по Луганщине: есть жертва и раненые : 24 канал 08:00
- 07:32 16.04.2022 В результате обстрелов на Луганщине погиб 1 человек, 3 - ранены - глава ОВА : Интерфакс-Україна 08:00
- Город Северодонецк на 70% разрушен - глава ВГА : УНИАН 06:20
- Северодонецк разрушен почти на 70% - глава ВГА : Сегодня.ua 04:16
- 16 апреля, 02:26 За сутки оккупанты нанесли 26 ракетных ударов по Луганской области - есть погибшие мирные жители : Думская.net 02:33