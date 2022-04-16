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16.04.2022 11:38 Рита Парфенова Обстрел спального района Харькова с погибшими: начато расследование

16.04.2022 11:38 Рита Парфенова Обстрел спального района Харькова с погибшими: начато расследование (17)

Редпост 2022.04.16 11:56
10 человек погибло и погибших и 35 ранено в результате обстрела оккупантами Индустриального района г. Харькова. Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ. По данным следствия, 15 апреля 2022 около 16:30 российские военнослужащие обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район г. Харькова. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный
ХАРЬКОВ, ОБСТРЕЛ, ОБЫЧАЙ, РАЙОН, ОККУПАНТ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, Харьков, Россия, Украина
2022.04.16 (17)

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