Вместе держали крест: в Ватикане украинка и россиянка приняли участие в крестном шествии. ВИДЕО (19)

2022.04.16 (19)2022.04.15 (6) →
- В Ватикане прошло крестное шествие с участием украинки и россиянки : Измаил вечерний 11:44
- В Ватикане размышления XIII стояния Крестного пути таки заменили на "молитву в тишине" : Релігійно-інформаційна служба України 11:32
- 16.04.22 10:35 В Ватикане провели скандальную акцию примирения, крест держали украинка и россиянка. ВИДЕО : Цензор.Нет 11:02
- Украинка и россиянка совместно пронесли крест во время шествия в Ватикане : Николаевский центр журналистских расследований 10:19
- Крестный ход в римском Колизее с участием украинки и россиянки : Матриця свободи 10:27
- В Ватикане прошло крестное шествие с участием украинки и россиянки : РИА Мелитополь 10:23
- Скандал с Крестной Дорогой: вместо тезиса о "братских народах" была молитва в тишине - посол в Ватикане : NewsMir.info 10:05
- Скандал с Крестной Дорогой: вместо тезиса о "братских народах" была молитва в тишине - посол в Ватикане : Укринформ 09:46
- В Риме прошел Крестный путь, крест несли украинка и россиянка, но "братских народов" в тексте не было (ФОТО, ВИДЕО) : Iнше ТВ 09:36
- Вместе держали крест: в Ватикане украинка и россиянка приняли участие в крестном шествии. ВИДЕО : From-UA.com 09:35
- В Ватикане прошло крестное шествие с участием украинки и россиянки : Bigmir)net Новости 09:09
- Папа за Путина? Ватикан все равно провел "примирительный" крестный ход с украинкой и россиянкой : Сегодня.ua 09:02
- Украинка и россиянка совместно пронесли крест в Страстную пятницу в Риме, несмотря на критику в Украине. Видео : Obozrevatel 09:01
- В Ватикане прошло крестное шествие с участием украинки и россиянки : MY.UA 09:01
- Эмигрантки из Украины и РФ совместно пронесли крест в присутствии папы римского. Украина призывала отказаться от этого "жеста примирения" : Гордон 08:36
- Украинка и россиянка приняли участие в Крестном шествии, но речь о "братских народах" Ватикан отменил : ZN,UA 06:16
- Несмотря на протест УГКЦ. Украинка и россиянка совместно пронесли крест в присутствии папы Франциска : Новое Время 04:01
- Украинские медиа не транслировали Крестный путь Ватикана: крест же несли украинка и россиянка : 24 канал 04:00