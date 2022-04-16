Вместе держали крест: в Ватикане украинка и россиянка приняли участие в крестном шествии. ВИДЕО (19)

From-UA.com 2022.04.16 09:35

09:30 В Колизее состоялся крестный ход, в котором приняла участие украинка Ирина и россиянка Альбина. Они вместе держали крест во время 13-й стации. Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Как стало известно, две женщины 20 лет назад покинули свои страны и приехали в Италию, работают в местном хосписе.