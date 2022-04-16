Накажут чиновников и нардепов. Стефанчук рассказал, как будут возвращать на родину высокопоставленных беглецов (10)

MY.UA 2022.04.16 00:01

15 апреля, 20:49 Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных должностных лиц, которые забыли о своей присяге государству Украина. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Руслан Стефанчук рассказал, что в парламент поступают законодательные инициативы об ответственности за пребывание за границей во время войны мужчин призывного возраста.

ЧИНОВНИК, УКРАИНА, КОМАНДИРОВКА, ВЗЫСКАНИЕ, РАБОТНИК, ГРАНИЦА, Стефанчук, Украина, Россия