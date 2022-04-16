Накажут чиновников и нардепов. Стефанчук рассказал, как будут возвращать на родину высокопоставленных беглецов (10)

MY.UA 2022.04.16 00:01
15 апреля, 20:49
Вопрос наказания мужчин призывного возраста, выехавших за границу, должен
касаться исключительно народных депутатов или высокопоставленных
должностных лиц, которые забыли о своей присяге государству Украина.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук рассказал, что в парламент поступают законодательные
инициативы об ответственности за пребывание за границей во время войны
мужчин призывного возраста.
ЧИНОВНИК, УКРАИНА, КОМАНДИРОВКА, ВЗЫСКАНИЕ, РАБОТНИК, ГРАНИЦА, Стефанчук, Украина, Россия