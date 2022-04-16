Нептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера Москва (218)

Главред 2022.04.16 16:36

16 апреля 2022, 16:20 Hакета Р-360 Нептун основана на старой советской крылатой ракете Х-35, которая производилась в Харькове. Ракета Нептун / УНИАН Удар украинскими ракетами Нептун по российскому крейсеру Москва, в результате чего он затонул, свидетельствует о потенциале украинской оборонной промышленности, заявили в США. То, что ВСУ отправили на дно флагман Черноморского флота РФ отечественной

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