Румыния запретит с 17 апреля кораблям под флагом РФ заходить в свои порты (25)

ZN,UA 2022.04.16 14:17

16 апреля, 2022, 13:53 Исключение будет сделано для кораблей, которым требуется аварийная остановка. © ГПСУ Госпогранслужба Telegram Румыния с воскресенья, 17 апреля, запретит кораблям под флагом РФ заходить в свои порты, сообщает Ziua de Constanta. Отмечается, что под запретом будет заход любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг