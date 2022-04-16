Румыния запретит с 17 апреля кораблям под флагом РФ заходить в свои порты (25)

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- Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты : Всеукраинские вести 13:54
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