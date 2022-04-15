Глава МИД Италии сообщил, что в соцсетях ему угрожают убийством за поддержку Украины в ее войне против России (2)

Всеукраинские вести 2022.04.15 23:54
15.4.2022 23:47
Про словам политика, ему угрожают убийством, но действия правительства
Италии против российского вторжения это не остановит.
Агентство пишет, что поддержка Ди Майо украинского народа является
"решительной" и после угроз его охрану усилили.
Полиция Италии сообщила, что расследует угрозы убийством по отношению
дипломата и в деле фигурируют два человека - 46-летний житель Милана и 48-
УКРАИНА, ЗВЕРСТВО, ИТАЛИЯ, ЛУИДЖИ, СУД, УГОЛОВНЫЙ, Украина, Россия, Италия, Киев, США, Милан