Глава МИД Италии сообщил, что в соцсетях ему угрожают убийством за поддержку Украины в ее войне против России (2)

Всеукраинские вести 2022.04.15 23:54

15.4.2022 23:47 Про словам политика, ему угрожают убийством, но действия правительства Италии против российского вторжения это не остановит. Агентство пишет, что поддержка Ди Майо украинского народа является "решительной" и после угроз его охрану усилили. Полиция Италии сообщила, что расследует угрозы убийством по отношению дипломата и в деле фигурируют два человека - 46-летний житель Милана и 48-

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