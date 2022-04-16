Посол Франции вернулся в Киев (24)

Українська правда 2022.04.16 01:10

"Европейская правда" - Суббота, 16 апреля 2022, 00:28 Посол Франции Этьен де Понсен вернулся в Киев, через сутки после того, как в Париже объявили об этом решении. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV. Телеканал опубликовал видео, как посол и сотрудники посольства поднимают над зданием флаг Франции рядом со флагом ЕС. "Киев не покорили - Украина выстояла, и мы хотим быть как можно ближе к

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