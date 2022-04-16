Посол Франции вернулся в Киев (24)

- В Киеве снова начало работать посольство Италии : Сегодня.ua 15:31
- Итальянский триколор вернулся в Киев: дипломаты снова открыли посольство : 24 канал 13:00
- Посол Италии вернулся в Киев : Kramatorsk.info 12:50
- Посольство Италии в Киеве полноценно возобновит работу с 18 апреля : Газета День 12:28
- "Итальянский триколор вернулся в Киев": в столице снова открылось посольство Италии : Еспресо TV 12:05
- 16.04.22 10:49 Посол Италии в Украине вернулся в Киев : Цензор.Нет 11:02
- Посол Италии вернулся в Киев : Главное 10:36
- В столицу Украины Киев вернулся посол Франции : Fixygen 10:33
- В Киев вернулся посол Италии в Украине : Укринформ 10:31
- В Киев вернулся посол Италии в Украине : MY.UA 10:31
- Французское посольство вернулось в Киев : 24 канал 10:00
- Посольство Франции вернулось из Львова в Киев : MY.UA 09:46
- Посольство Франции вернулось из Львова в Киев : ТСН.ua 09:31
- 16.04.2022 05:23 GMT+3 В Киев вернулось посольство Франции в Украине : ЗІДО 08:38
- Посол Италии вернулся в Киев : ПрессОрг24 07:44
- 16 апреля, 05:15 Послы Франции и Италии вернулись в Киев : Думская.net 05:33
- Посол Италии вернулся в Киев : Українські національні новини 03:46
- Посольство Италии возобновляет свою работу в Киеве : Еспресо TV 03:34
- Посол Франции вернулся в Киев из Львова : Новое Время 03:31
- В Киев вернулись послы Италии и Франции : Гордон 02:06
- Посол Франции вернулся в Киев : Українська правда 01:10
- Посольство Италии возобновляет работу в Киеве: уже известна точная дата : 24 канал 00:30
- Посольство Италии решили вернуть в Киев : Obozrevatel 00:01
- Посол Италии вернулся в Киев. В понедельник он возобновит работу : Страна.ua 00:01