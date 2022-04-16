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россия навсегда проиграла Украину и весь мир - Зеленский

россия навсегда проиграла Украину и весь мир - Зеленский (25)

Укринформ 2022.04.16 01:16
16.04.2022 01:03 русские захватчики прибегают к террору против мирного населения на востоке и юге Украины, но это не поможет им выиграть войну - наш народ и мир россию уже не воспринимают Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Укринформ. "В оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей российские военные продолжают террор против мирных жителей нашего государства.
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2022.04.16 (25)

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