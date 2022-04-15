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2022.04.15 Россия сама обстреляла поселок в Брянской области - СБУ

2022.04.15 Россия сама обстреляла поселок в Брянской области - СБУ (1)

RUpor.info 2022.04.15 16:42
Поселок Климово в Брянской области был обстрелян российскими военными. При этом Россия обвинила в этом Украину. Об этом сообщает СБУ в пятницу, 15 апреля. Спецслужба обнародовала свежие перехваты телефонных разговоров российских оккупантов, которые касаются обстрела российского поселка. "Это наши х...рчат", - поясняет своей жене российский оккупант, который сейчас находится в Донецкой области, и получил эту информацию от своего командира.
ОККУПАНТ, ХОХОЛ, ТЕРРОРИСТ, ОБЛАСТЬ, ОБСТРЕЛ, ПЕРЕХВАТ, Россия, Брянск, Украина, Москва, Донецк
2022.04.16 (1)

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