Церкви будут закрыты в комендантский час на Пасху (10)

Кстати+ 2022.04.16 15:51

сб, 04/16/2022 - 15:38 "Церковные сооружения в период комендантского часа будут закрыты", - сообщили в полиции. Об этом сообщают Українські Новини. Освящение пасхальных корзин будет проводиться в храмах и на прилегающей к храмам территории с учетом комендантского часа в том или ином регионе. Это касается христиан как западного, так и восточного ритуала. Пасхальные богослужения также не будут проводиться в комендантский час.

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