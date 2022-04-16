Церкви будут закрыты в комендантский час на Пасху (10)

Кстати+ 2022.04.16 15:51
сб, 04/16/2022 - 15:38
"Церковные сооружения в период комендантского часа будут закрыты", -
сообщили в полиции.
Об этом сообщают Українські Новини.
Освящение пасхальных корзин будет проводиться в храмах и на прилегающей к
храмам территории с учетом комендантского часа в том или ином регионе.
Это касается христиан как западного, так и восточного ритуала.
Пасхальные богослужения также не будут проводиться в комендантский час.
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