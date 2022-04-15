17:03, Сегодня В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата (21)

- 22:11 / 16.04.2022 "Дия" вернула техпаспорт и водительское удостоверение в приложение : Багнет 22:31
- "Дия" вернула техпаспорт и водительское удостоверение в приложение : MY.UA 22:30
- 16.04.2022 19:12 В приложении "Дія" снова доступны водительское удостоверение и техпаспорт : Одессит.ua 20:11
- В "Дие" снова появится важная функция для водителей : Акцент.zp.ua 16:17
- "Дія" снова обновилась - чем теперь могут пользоваться украинцы : Zerkalo.mk.ua 13:57
- Украинцам вернули доступ к правам и техпаспорту в "Діє" : Український Бізнес Ресурс 13:44
- Водительское удостоверение и техпаспорт опять можно показывать в Діє : Информатор 12:53
- сегодня в 10:40 "Дія" вернула техпаспорт и водительское удостоверение в приложение : Трибун Луганска 11:41
- В "Дию" вернули водительские удостоверения и техпаспорт : Минфин 10:38
- В Дію вернули водительское удостоверение и техпаспорт : Одесский Наблюдатель 10:02
- В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата : Кстати+ 09:51
- В Дію вернули водительское удостоверение и техпаспорт : Iнше ТВ 08:06
- Водительские права и техпаспорт вернули в "Дію" : Lenta.ua 04:38
- Водительское удостоверение и техпаспорт возвращаются в приложение "Дия" : ПрессОрг24 01:44
- В Дію вернули водительское удостоверение и техпаспорт : Типичный Херсон 01:37
- В Дію вернули водительское удостоверение и техпаспорт : Херсон Daily 01:07
- В "Дію" вернули техпаспорт и водительское удостоверение : Одесский Наблюдатель 01:02
- В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт - Федоров : Херсон Онлайн 00:44
- В "Дії" восстановили важные функции: что теперь доступно для украинцев : Politeka 00:10
- В "Дії" восстановили важные функции: что теперь доступно для украинцев : MY.UA 00:01
- В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт : 24 канал 00:00