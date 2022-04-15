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Фокус: Украина

17:03, Сегодня В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата

17:03, Сегодня В "Дие" снова появится важная функция для водителей: названа примерная дата (21)

06277.com.ua Доброполье 2022.04.15 18:02
В "Дие" кроме прочих для украинцев документов скоро вновь появится водительское удостоверение. Оно не было доступно с начала вторжения России в Украину. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире общенационального телемарафона. Он сообщил, что временное изъятие водительских удостоверений из приложения было необходимостью, поскольку с началом войны нужно было дорабатывать реестры безопасности данных.
РЕЕСТР, ПРИЛОЖЕНИЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ, ФЕДОРОВ, ВТОРЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, Федоров, Украина, Россия
2022.04.16 (21)

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