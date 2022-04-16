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Фокус: Украина

Названо число пленных украинских воинов и мирных граждан, - Верещук (26)

Матриця свободи 2022.04.16 14:27
13:41 16 апреля К сожалению, ни одна война не обходится без пленных. А на захваченных врагом территориях пленными могут стать мирные граждане. О ситуации с попавшими в плен врага украинцами рассказала сегодня, 16 апреля, вице- премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. Российские захватчики взяли в плен около 700 военнослужащих ВСУ и
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2022.04.16 (26)

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