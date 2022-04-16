Названо число пленных украинских воинов и мирных граждан, - Верещук (26)

2022.04.16 (26)2022.04.15 (5) →
- Верещук: РФ удерживает в плену около 700 украинских военных и более 1000 мирных жителей : UATV 14:51
- Сколько украинцев попало в российский плен: ответ Верещук : Вести-UA 14:48
- В плену России находится 700 украинских военных и более 1000 гражданских - Верещук : Центр журналистских расследований 14:44
- 14:23 16.04.2022 Верещук: у Украины и россии одинаковое количество военных в плену : Петр и Мазепа 14:40
- Более тысячи гражданских сейчас в плену у оккупантов, - Верещук : Еспресо TV 14:34
- В плену рф находятся около 700 украинских военнослужащих и больше тысячи гражданских : Depo 14:33
- Названо число пленных украинских воинов и мирных граждан, - Верещук : Матриця свободи 14:27
- В российском плену находятся около 700 украинских военных - Верещук : Главное 14:06
- Верещук: В плену оккупантов находятся около тысячи гражданских украинцев, половина - женщины : Новости Донбасса 13:32
- Верещук назвала число пленных граждан Украины : Bigmir)net Новости 13:39
- "Приблизительный паритет". Оккупанты удерживают в плену 700 украинских военных - Верещук : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- 16 апреля 2022 13:04 Стало известно, сколько украинских военных и гражданских находятся в российском плену : Dynamomania.com 13:34
- 16.04.2022 13:20 Названо число украинских военных, попавших в плен к войскам РФ : ДонПресс 13:33
- Россия удерживает в плену около 700 украинских военных и более 1000 гражданских - Верещук : Новое Время 13:31
- В плену рф находится около 700 украинских военных, более тысячи гражданских - Верещук : Николаевский центр журналистских расследований 13:24
- В российском плену находятся более 1000 гражданских и 700 украинских военных : ZN,UA 13:17
- 16.04.22 12:53 В плену оккупантов находятся 700 военных и почти тысяча мирных жителей, - Верещук : Цензор.Нет 13:02
- 12:44 16.04.2022 В российском плену находится 700 украинских военных и более 1000 гражданских - Верещук : Интерфакс-Україна 13:01
- Стало известно, сколько украинских военных и мирных граждан в плену у РФ : Апостроф 12:45
- Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру : Телеграф.com.ua 12:43
- Россия удерживает около 700 украинских военнопленных - Верещук : Слово і Діло 12:42
- Россия удерживает около 700 украинских военнопленных : NewsMir.info 12:05
- россия удерживает около 700 украинских военнопленных : MY.UA 12:01
- россия удерживает около 700 украинских военнопленных : Укринформ 12:01
- Украинцам рассказали как действовать, если родственники или знакомые попали в плен : Херсон Онлайн 00:44