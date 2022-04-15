54 минуты назад Зеленский считает, что мир должен быть готов к решению Путина применить ядерное оружие (1)

Дело.ua 2022.04.15 20:08
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, "все
страны мира" должны быть готовы к тому, что российский лидер Владимир Путин
может использовать тактическое ядерное оружие против Украины.
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