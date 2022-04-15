Помощь вынужденным переселенцам: Кабмин совместно с ООН объявил о дополнительных выплатах (5)

2022.04.16 (5)2022.04.15 (48) →
- Украина совместно с ООН запускает две программы выплат для переселенцев : SkyNewsZP 02:04
- Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будут получать вынужденные переселенцы : Типичный Херсон 01:37
- Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будут получать вынужденные переселенцы : Херсон Daily 01:07
- Нуждающиеся в дополнительной поддержке внутренние переселенцы будут получать по 2200 грн : InfoKava.com 00:52
- Шмыгаль заявил, что около 700 тысяч переселенцев получат финансовую помощь правительства и ООН (видео) : World News 00:05