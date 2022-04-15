Помощь вынужденным переселенцам: Кабмин совместно с ООН объявил о дополнительных выплатах (5)

УНИАН 2022.04.15 19:45

Виолетта Орлова 19:15, 15.04.22 Они будут получать по 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи. Премьер рассказал, как ООН будет поддерживать украинских переселенцев / фото УНИАН Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о запуске совместно с Организацией объединенных наций двух программ выплат для внутренне перемещенных лиц. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.