Пьер Ришар - Путину: Продолжать это просто противно (16)

Главком 2022.04.15 21:36

Оксана Гейдор Сьогодні, 21:21 glavcom.ua Пьер Ришар: Я не теряю надежды, что это все закончится Скриншот видео Актер записал обращение, где говорит, что "нет ничего, что могло бы оправдать убийства" Легендарный французский киноактер и режиссер Пьер Ришар обратился к Путину с призывом остановить войну: "Вторжение превратилось в массовые убийства". "Господин Президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я

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