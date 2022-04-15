Беларусь в ответ на санкции запретила въезд автомобилей ЕС (2)

Всеукраинские вести 2022.04.15 23:54

15.4.2022 23:49 "С 00.00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в сообщении. Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для грузовых операций и перецепки. До 23 апреля ограничение не будет применяться к транспортным средствам,

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