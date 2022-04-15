Беларусь в ответ на санкции запретила въезд автомобилей ЕС (2)

Всеукраинские вести 2022.04.15 23:54
15.4.2022 23:49
"С 00.00 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через
таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей
(и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в
сообщении.
Исключение составляет их следование через определенные пункты пропуска в
специально установленные места для грузовых операций и перецепки.
До 23 апреля ограничение не будет применяться к транспортным средствам,
ТЯГАЧ, БЕЛАРУСЬ, ВЪЕЗД, ПРОПУСК, АВТОМОБИЛЬ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, Беларусь, Россия, Калининград, Украина