15.04.22 21:44 Зеленский просил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post (18)

Цензор.Нет 2022.04.15 22:02

Президент Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали Россию государством-спонсором терроризма. Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ. Отмечается, что это одна из самых мощных и далеко идущих санкций, которую могут ввести США. Зеленский озвучил этот призыв во время недавнего телефонного разговора с Байденом, информирует издание.

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