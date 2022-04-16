Допросы, имитация расстрела: в Мариуполе россияне проводят фильтрацию всех мужчин (28)

УНИАН 2022.04.16 10:52

Иван Бойко 10:17, 16.04.22 Часть мужчин россияне планируют мобилизовать в свой оккупационный гибридный "армейский корпус". Россияне оккупировали Мариуполь / фото REUTERS В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов 100% мариупольских мужчин после допросов, проверки гаджетов и осмотра тела разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включительно с имитацией расстрела. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.