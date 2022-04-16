Допросы, имитация расстрела: в Мариуполе россияне проводят фильтрацию всех мужчин (28)

- Апрель, 16 в 12:57 Мариуполь закроют на въезд и выезд: оккупанты хотят провести 100% фильтрацию мужчин : ICTV Факти 13:06
- Российские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизацию : ZN,UA 12:47
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- 16 апреля 2022, 10:57 Оккупанты хотят закрыть Мариуполь, чтобы провести фильтрацию всех мужчин : LB.ua 12:38
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- Оккупанты закрывают Мариуполь: готовят фильтрацию всех мужчин и мобилизацию : Флот2017 12:33
- 16 апреля 2022, 11:49 Оккупанты планируют закрыть Мариуполь: Андрющенко объяснил, когда и для чего : Dialog.ua 12:25
- Россияне готовят в Мариуполе фильтрацию всех мужчин и мобилизацию : Online.ua 12:12
- Оккупанты закроют Мариуполь для 100-процентной фильтрации : Главное 12:06
- Окупать в Мариуполе планируют фильтрацию 100% оставшихся в городе мужчин - советник мэра : Завтра.UA 11:49
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- В Мариуполе оккупанты с 18 апреля запретят передвижение по городу: готовят фильтрацию всех мужчин : Центр журналистских расследований 11:44
- Оккупанты намерены перекрыть въезды и выезды из Мариуполя, чтобы устроить "фильтрацию" всех мужчин : Еспресо TV 11:34
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- 10:38 16 Апр 2022 В Мариуполе россияне хотят запретить передвигаться по городу для проведения фильтрации всех мужчин, - советник мэра : Рубрика 11:27
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- Оккупанты Мариуполя хотят запретить передвигаться по городу: готовят фильтрацию всех мужчин : 24 канал 11:00
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- Оккупаты в Мариуполе планируют фильтрацию 100% оставшихся в городе мужчин, - советник мэра : РБК-Україна 10:46
- 16.04.2022 09:44 Оккупанты закрывают Мариуполь и собираются принудительно вывозить всех мужчин для мобилизации : ДонПресс 10:03
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- Советник мэра: в Мариуполе оккупанты за расчистку завалов обещают платить едой : Українські національні новини 04:46
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