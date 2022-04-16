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Фокус: Украина

Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в новом отопительном сезоне (23)

ТСН.ua 2022.04.16 00:01
23:41, 15.04.22 Во время заседания с чиновниками обсудили закупку газа и угля для следующего отопительного сезона. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон 2021- 2022 завершился успешно и что правительство начало подготовку к следующему. Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении в ночь на 16 апреля. "Обсудили энергетические вопросы, завершение этого отопительного сезона.
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