Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в новом отопительном сезоне (23)

- В Украине изменятся тарифы на электроэнергию - подробности : Lenta.ua 10:08
- Зеленский рассказал, как сэкономить на электричестве : Главное 10:06
- Тарифы на электричество для населения не будут меняться как минимум полгода - Зеленский : УП: Економічна правда 10:04
- 09:37 16.04.2022 Тарифы на свет для населения при потреблении до 250 кВт-ч расти не будут - Зеленский : Интерфакс-Україна 10:00
- Апрель, 16 в 9:36 Зеленский рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию в ближайшие полгода : ICTV Факти 09:36
- Стало известно, что будет с тарифами на коммуналку с 1 мая : Факти 09:14
- 16.04.22 07:39 Для граждан, потребляющих менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский : Цензор.Нет 08:02
- Зеленский сообщил, что будет с тарифами на электричество ближайшие полгода: это касается 80% украинцев : Politeka 06:10
- Для тех, кто потребляет менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский : Еспресо TV 06:04
- Тарифы на электроэнергию для населения в Украине не будут повышать как минимум полгода : Новое Время 06:01
- Зеленский заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону : NewsMir.info 02:05
- Зеленский: 4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе : Українські національні новини 01:46
- Тариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода - Зеленский : ZN,UA 01:46
- Зеленский: 4/5 от всех украинских предприятий уже вернулись к работе : ПрессОрг24 01:45
- Президент рассказал о тарифах на свет и восстановлении инфраструктуры : Bigmir)net Новости 01:39
- Зеленский заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону : Укринформ 01:31
- Несмотря на все, отопительный сезон провели успешно, начали готовиться к следующему, - Зеленский : 24 канал 01:30
- Зеленский рассказал о тарифах на свет на ближайшие полгода : УНИАН 00:45
- Глава государства пообещал постоянный тариф на электричество : Вести.ua 00:45
- Полгода будет действовать постоянный тариф на электроэнергию для 80% населения, - Зеленский : 24 канал 00:30
- Зеленский рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону и тарифах на свет : РБК-Україна 00:16
- Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ в новом отопительном сезоне : ТСН.ua 00:01