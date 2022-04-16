16-Apr-2022 07:59 Украина в войне с РФ потеряла убитыми до 3000 бойцов, - Зеленский (20)

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- Зеленский назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией : From-UA.com 09:35
- Зеленский озвучил примерное число погибших украинских военных : СтопКор 09:35
- 16 апреля, 09:20 Около трех тысяч украинских военных погибли в войне с рф, - Зеленский : Думская.net 09:33
- 10 минут назад Зеленский назвал число погибших украинских военных с начала войны : Дело.ua 08:38
- 16.04.2022 08:26 Зеленский назвал число бойцов ВСУ, погибших в ходе боев с российской армией : ДонПресс 08:33
- 16.04.22 08:07 С начала российского вторжения погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих, - Зеленский : Цензор.Нет 08:32
- 16-Apr-2022 07:59 Украина в войне с РФ потеряла убитыми до 3000 бойцов, - Зеленский : Южная правда 08:26
- Зеленский рассказал, сколько украинских военных погибли на войне с Россией : Апостроф 08:00
- За время войны погибли до 3000 украинских военных - Зеленский : Українські національні новини 05:46
- Зеленский рассказал, сколько военных ВСУ могли погибнуть на войне : FinOboz 05:33
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- Зеленский рассказал, сколько военных ВСУ могли погибнуть на войне : РБК-Україна 05:16
- В боях за Украину погибли до трех тысяч защитников - Зеленский : ZN,UA 05:16
- Зеленский озвучил потери среди военнослужащих в войне с Россией : Obozrevatel 04:46
- Зеленский назвал примерное число погибших в ВСУ с начала войны : ТСН.ua 04:46
- Зеленский заявил о гибели около трех тысяч украинских военных в войне с РФ : УНИАН 02:15
- Апрель, 16 в 1:06 Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с Россией : ICTV Факти 01:06
- Потери агрессора в семь раз выше. Зеленский заявил, что в ходе войны с РФ погибло 2500-3000 украинских военных : Новое Время 01:01