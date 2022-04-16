16-Apr-2022 07:59 Украина в войне с РФ потеряла убитыми до 3000 бойцов, - Зеленский (20)

Южная правда 2022.04.16 08:26

В полномасштабной войне, которую развязала Россия 24 февраля, по предварительным данным, погибли от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал президент Владимир Зеленский, передает Апостроф. По словам главы государства, потери РФ в ходе полномасштабной войны оцениваются в 20 тысяч погибших солдат. Кроме тех украинских военнослужащих, которые погибли в результате боевых