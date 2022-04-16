На войне погибли до 3000 украинских солдат. Потери РФ - в разы больше - Зеленский (19)

ЛІГАБізнесІнформ 2022.04.16 01:38

16.04.2022, 01:13 Фото: пресс-служба Офиса президента На войне с Россией погибли 2 500-3 000 украинских военных, больше 10 000 получили ранения, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. В последний раз украинские власти называли потери месяц назад - на 12 марта они составляли около 1 300 солдат. Потери России - в несколько раз больше.