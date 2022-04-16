На войне погибли до 3000 украинских солдат. Потери РФ - в разы больше - Зеленский (19)

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- Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с РФ : Барометр Южноукраинска 08:23
- Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных с начала войны : Odessa Online 08:15
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- Зеленский озвучил потери украинской армии в войне: около 3 тысяч погибших и 10 тысяч раненых : КП в Украине 07:15
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- Зеленский озвучил потери Украины с начала войны : Iнше ТВ 06:36
- Зеленский назвал потери среди украинских военных : NewsMir.info 06:05
- Зеленский назвал потери среди украинских военных : Укринформ 05:46
- Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал примерные цифры : Главред 05:36
- Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных : Українська правда 04:40
- Зеленский назвал число погибших украинских военных в войне с РФ : Bigmir)net Новости 04:09
- Потери украинских войск оцениваются в 2,5 - 3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых - Зеленский : Гордон 03:06
- За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных, - Зеленский : Еспресо TV 02:34
- За время войны погибли до 3000 украинских военных, - Зеленский : 24 канал 02:30
- На войне погибли до 3000 украинских солдат. Потери РФ - в разы больше - Зеленский : ЛІГАБізнесІнформ 01:38
- Зеленский озвучил потери ВСУ в войне: сколько погибло и ранено украинских воинов : Телеграф.com.ua 01:13
- 00:21 16.04.2022 Потери украинских войск оцениваются в 2500-3000 человек, российских - 19000-20000 - Зеленский : Интерфакс-Україна 00:30