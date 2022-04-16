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Апрель, 16 в 3:02 За сутки украинская ПВО поразила семь воздушных целей врага (22)

ICTV Факти 2022.04.16 03:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайта 15 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражено семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ. Из-за больших потерь, враг существенно снизил свою активность в украинском воздушном пространстве. Зато российские военные наносят постоянные удары дистанционно - баллистическими и крылатыми ракетами.
РАКЕТА, ШТУРМОВИК, БОМБАРДИРОВЩИК, ВЕРТОЛЕТ, ОККУПАНТ, ПРИКРЫТИЕ, Россия, Украина

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