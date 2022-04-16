Апрель, 16 в 3:02 За сутки украинская ПВО поразила семь воздушных целей врага (22)

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- 00:36 16.04.2022 Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили самолет, вертолет, три беспилотника и две крылатых ракеты российских оккупантов - Командование ВС ВСУ : Интерфакс-Україна 00:45