Апрель, 16 в 3:02 За сутки украинская ПВО поразила семь воздушных целей врага (22)

ICTV Факти 2022.04.16 03:06

Владислава Ткаченко Редакторка сайта 15 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражено семь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ. Из-за больших потерь, враг существенно снизил свою активность в украинском воздушном пространстве. Зато российские военные наносят постоянные удары дистанционно - баллистическими и крылатыми ракетами.