"От свиста ракеты уши заложило": местные жители рассказали о ракетном ударе по аэродрому в Александрии (32)

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- Ракетные удары по Львовской области нанесли захватчики с самолетов Су-35 : Телеканал "Дом" 11:46
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- РФ нанесла ракетный удар по Александрии : Позиция 10:57
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- Россияне нанесли ракетные удары по Львовщине: истребители слетали с аэродрома в Беларуси : MY.UA 10:46
- По Львовской области нанесли удары российские самолеты Су-35 : Страна.ua 10:46
- Российские истребители нанесли удары по Львовской области, силы ПВО сбили четыре крылатых ракеты - ОВА : Гордон 10:36
- 16.04.22 10:26 Утром оккупанты нанесли ракетные удары по Львовщине из самолетов Су-35. ПВО уничтожила 4 крылатые ракеты, - Козицкий. ФОТО : Цензор.Нет 10:32
- Над Львовской областью системы ПВО уничтожили четыре ракеты : РБК-Україна 10:31
- 16.04.2022, 08:48 Россия нанесла ракетные удары по нескольким регионам Украины : В Час Пик 09:48
- Россияне ударили по Полтавщине и городу Александрия в Кировоградской области : Новости Донбасса 09:32
- Российские оккупанты обстреляли аэродром в Кировоградской области : From-UA.com 09:35
- Россия ударила ракетами по Кировоградской и Полтавской областях : Online.ua 09:12
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- Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома в Александрии : ПрессОрг24 07:44
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Александрии Кировоградской области : Gazeta.ua 06:44
- 16.04.2022 :: 03:00 Российские захватчики нанесли удар ракетами по аэродрому на Кировоградщине : Транспортный бизнес 03:38
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- Агрессоры ударили ракетами по аэродрому на Кировоградщине : NewsMir.info 03:05
- Рашисты нанесли ракетный удар по аэропорту Александрии, - мэр : Еспресо TV 03:04
- Агрессоры ударили ракетами по аэродрому на Кировоградщине : Укринформ 03:01
- Агрессоры ударили ракетами по аэродрому на Кировоградщине : MY.UA 03:00
- Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии : ZN,UA 02:46
- Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре аэродрома в Александрии : Українські національні новини 02:46
- Оккупанты ударили ракетами по аэродрому Александрии на Кировоградщине, - мэр : Obozrevatel 02:31
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