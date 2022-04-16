"От свиста ракеты уши заложило": местные жители рассказали о ракетном ударе по аэродрому в Александрии (32)

ТСН.ua 2022.04.16 11:31

11:21, 16.04.22 По последним данным, есть жертвы и пострадавшие. В Александрии Кировоградской области в результате попадания ракеты по инфраструктуре аэродрома есть погибшие и травмированные. Об этом сообщил глава военной администрации Андрей Райкович, пишет "Суспільне". Ракетный удар по инфраструктуре Александрийского аэродрома российские военные нанесли 15 апреля в 22.26, рассказал руководитель горсовета Сергей Кузьменко.