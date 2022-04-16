16.04.2022, 09:04 Армия убийц и насильников снова обстреляла с утра Киев (20)

АСН.in.ua 2022.04.16 10:13

Киевляне одного из спальных районов столицы Украины были разбужены с утра серией взрывов. В сети появились сообщения, что перед взрывами был слышен проход самолетов. Более подробной информации на текущий момент нет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил по этому поводу следующее: Друзья!