16.04.2022, 09:04 Армия убийц и насильников снова обстреляла с утра Киев (20)

- 16.04.2022, 11:10 Киев подвергся обстрелам, взрывы прогремели на окраине столицы : В Час Пик 11:18
- Дарницкий район Киева попал под обстрел, - Кличко : Комментарии.Киев 11:07
- Россия обстреляла Дарницкий район Киева : Винница Реал 11:13
- Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, - Кличко : Kramatorsk.info 10:50
- Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Киеву, - Кличко рассказал подробности : Realist.online 10:41
- 16.04.2022, 09:04 Армия убийц и насильников снова обстреляла с утра Киев : АСН.in.ua 10:13
- Под утро рашисты обстреляли Киев, взрывы раздавались в Дарницком районе : NewsMir.info 10:05
- Киев утром подвергся обстрелам: где произошли взрывы : From-UA.com 10:05
- Во Львовской области утром работали силы ПВО: что известно : MY.UA 09:46
- Под утро Киев подвергся обстрелам: первые подробности : Gazeta.ua 09:44
- Утренний обстрел Киева: Взрывы в Дарницком районе столицы : Новости Донбасса 09:37
- Кличко: под утро Киев подвергся обстрелам : СтопКор 09:35
- 16.04.22 09:21 Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, - Кличко : Цензор.Нет 09:32
- Войска РФ обстреляли Дарницкий район Киева : Новое Время 09:31
- 08:58 16.04.2022 Враг обстрелял один из районов Киева, данные о пострадавших уточняются - Кличко : Интерфакс-Україна 09:15
- Киев под утро подвергся обстрелам: взрывы были в Дарницком районе : Слово і Діло 09:12
- Армия РФ под утро обстреляла Дарницкий район Киева: были взрывы на окраине столицы : ЛІГАБізнесІнформ 09:08
- 16.04.2022 08:57 Кличко рассказал об обстреле столицы и обратился к киевлянам : ДонПресс 09:03
- Под утро Киев подвергся обстрелам: взрывы раздались на окраине столицы : 24 канал 09:00