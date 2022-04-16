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В Киеве и Львове утром прогремели мощные взрывы: первые подробности

В Киеве и Львове утром прогремели мощные взрывы: первые подробности (23)

Апостроф 2022.04.16 09:30
суббота, 16 апреля 2022, 09:14 Прослушать новость Утром в субботу, 16 апреля, в Киеве и Львове прогремели взрывы. Во Львове работали силы противовоздушной обороны, а в Киеве российские оккупанты обстреляли Дарницкий район. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram, в настоящее время в Дарницком районе столицы работают спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет.
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