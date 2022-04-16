Апрель, 16 в 10:45 РФ полностью разрушила птицефабрику в Днепропетровской области (20)

ICTV Факти 2022.04.16 12:06

Татьяна Забожко редактор ленты Российские военные нанесли два удара по Днепропетровской области. Об этом утром 16 апреля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. В результате вражеских обстрелов полностью разрушена птицефабрика в Днепровском районе. По словам главы ОВА, в здании никого и ничего не было, потому что птицефабрика не работала. - Снова попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект, -