Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Апрель, 16 в 10:45 РФ полностью разрушила птицефабрику в Днепропетровской области

Апрель, 16 в 10:45 РФ полностью разрушила птицефабрику в Днепропетровской области (20)

ICTV Факти 2022.04.16 12:06
Татьяна Забожко редактор ленты Российские военные нанесли два удара по Днепропетровской области. Об этом утром 16 апреля сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. В результате вражеских обстрелов полностью разрушена птицефабрика в Днепровском районе. По словам главы ОВА, в здании никого и ничего не было, потому что птицефабрика не работала. - Снова попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект, -
ПТИЦЕФАБРИКА, РЕЗНИЧЕНКО, ПРИЛЕТ, ОККУПАНТ, РАКЕТА, КРИВОЙ, Резниченко, Днепропетровск, Россия, Украина, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022