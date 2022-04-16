10:22 16.04.2022 Ночью по Львовской области из Беларуси было выпущено 4 крылатые ракеты, все уничтожены - ВСУ (18)

Интерфакс-Україна 2022.04.16 10:30

Четыре крылатые ракеты, выпущенные по Львовской области из российских самолетов, взлетевших с аэродрома в Беларуси, были ликвидированы утром в четверг, сообщается в пятницу утром на странице Воздушного командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook. "Утром, 16 апреля, из самолетов Су-35 российских оккупантов нанесены ракетные удары по Львовской области.