На городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил: в ВСУ показали спутниковые снимки захоронений (26)

ТСН.ua 2022.04.16 13:16

13:12, 16.04.22 Кладбище расположено на окраине города, к востоку от аэропорта. На городском кладбище в Херсоне с 28 февраля по 15 апреля появилось более 800 новых могил. Об этом сообщают ВСУ со ссылкой на лондонскую правозащитную организацию Центр информационной устойчивости (CIR). Отмечается, что спутниковые снимки Херсона зафиксировали не менее 824 новых могил.