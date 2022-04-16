На городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил: в ВСУ показали спутниковые снимки захоронений (26)

- В Херсоне обнаружили более 800 новых могил: как оккупанты скрывают свои преступления : Politeka 14:40
- 16.04.22 14:23 За время оккупации Херсона войсками РФ на одном из кладбищ появились более 800 новых могил, - CIR : Цензор.Нет 14:32
- На снимках со спутников заметили более 800 новых могил в Херсоне : РИА Мелитополь 14:23
- В Херсоне обнаружили более 820 новых могил : Винница Реал 14:13
- На спутниковых снимках Херсона обнаружили более 800 новых могил : Днепровская Панорама 14:11
- На снимках со спутников заметили более 800 новых могил в Херсоне : Bigmir)net Новости 14:09
- На спутниковых снимках Херсона обнаружили 800 новых могил : Українські національні новини 13:47
- На спутниковых снимках Херсона обнаружили 800 новых могил : ПрессОрг24 13:44
- На спутниковых снимках Херсона нашли 800 новых могил : Типичный Херсон 13:37
- 800 могил: на городском кладбище Херсона появились новые захоронения - фото : Флот2017 13:33
- На спутниковых снимках Херсона нашли 800 свежих могил : Апостроф 13:30
- Более 800 новых могил в оккупированном Херсоне показали спутники : Николаевские новости 13:27
- На городском кладбище Херсона появилось более 800 новых могил: в ВСУ показали спутниковые снимки захоронений : ТСН.ua 13:16
- С начала войны в Херсоне появилось более 800 новых могил - спутниковые снимки : GlamWISH 13:02
- На спутниковых снимках Херсона нашли 800 новых могил : УНИАН 12:45
- На спутниковых снимках Херсона нашли 800 новых могил : Измаил вечерний 12:44
- На спутниковых снимках Херсона нашли 800 новых могил : Херсон Онлайн 12:44
- На спутниковых снимках Херсона нашли 800 новых могил : Gazeta.ua 12:44
- Спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне, - The Washington Post : Шиповник.ua 12:31
- 16.04.2022 в 12:26 На спутниковых снимках Херсона обнаружили 800 новых могил : InfoResist.org 12:30
- СМИ показали спутниковые снимки нескольких сотен новых могил в оккупированном Херсоне : UA.news 11:56
- Спутники зафиксировали более 800 новых могил в Херсоне : Главное 12:06
- Спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне, - Washington Post : 24 канал 12:00
- В Херсоне на городском кладбище за месяц появилось 800 новых могил : Вести.ua 11:45
- Спутники показали более 800 новых могил в оккупированном Херсоне, - The Washington Post : РБК-Україна 11:16