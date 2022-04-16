Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Помощь украинским беженцам: как распределяются 924 млн долларов помощи Украине (25)

Судебно-юридическая газета 2022.04.16 14:36
14:02, 16 апреля 2022 Андрей Ермак рассказал, что Украина получила почти 924 млн долларов помощи, они идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, которые направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что глобальная кампания по сбору средств Stand up for Ukraine собрала 9,1 млрд
УКРАИНА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, ЕРМАК, ПОМОЩЬ, СОКОЛОВСКАЯ, БЕЖЕНЕЦ, Ермак, Соколовская, Свириденко, Тимошенко, Зеленский, Airbnb, Украина, Великобритания, Нидерланды, США, Чехия, Франция, HU, Польша, Молдова, Румыния

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022