Помощь украинским беженцам: как распределяются 924 млн долларов помощи Украине (25)

Судебно-юридическая газета 2022.04.16 14:36

14:02, 16 апреля 2022 Андрей Ермак рассказал, что Украина получила почти 924 млн долларов помощи, они идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, которые направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что глобальная кампания по сбору средств Stand up for Ukraine собрала 9,1 млрд