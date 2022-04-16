Помощь украинским беженцам: как распределяются 924 млн долларов помощи Украине (25)

- Украина получила $924 млн помощи со всего мира : Главное 15:06
- Украина получила $924 млн благотворительных взносов для беженцев - ОП : ЛІГАБізнесІнформ 14:38
- Помощь украинским беженцам: как распределяются 924 млн долларов помощи Украине : Судебно-юридическая газета 14:36
- Украина уже получила 924 млн долларов помощи со всего мира : FaceNews 14:15
- Сумма перечисленной Украине благотворительной помощи с начала войны достигла почти $924 млн, и деньги продолжают поступать - Ермак : Гордон 13:36
- Мила Кунис и Эштон Катчер, Бэкхэм, Спилберг: у Ермака рассказали, кто пожертвовал Украине больше всего, инфографика : Судебно-юридическая газета 13:36
- Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира и ее размер растет - Ермак : Front News International 13:35
- Украина получила $924 млн благотворительной помощи : Шиповник.ua 13:31
- Украина получила около $924 миллионов от людей и корпораций из разных уголков мира - Ермак : Новое Время 13:31
- Созданный Президентом гуманитарный штаб отчитался о результатах работы : Президент України 13:30
- Более 920 млн долл. благотворительной помощи получила Украина с начала вторжения РФ, - Ермак : Телеканал "Дом" 12:46
- Созданный Президентом гуманитарный штаб отчитался о результатах работы : Харківська ОДА 12:46
- Украина получила $924 млн благотворительной помощи : Bigmir)net Новости 12:39
- Украина получила около $924 миллионов гуманитарной помощи от людей и компаний со всего мира, - Ермак : Еспресо TV 12:34
- Ермак: Украина получила более $920 млн благотворительной помощи : UATV 12:21
- Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира и ее размер растет - Ермак : Iнше ТВ 12:06
- 16.04.22 11:49 Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира, и средства продолжают поступать, - Ермак : Цензор.Нет 12:02
- Гуманитарный штаб отчитался о результатах: кто стал самым большим благотворителем для Украины : 24 канал 12:00
- За 50 дней в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи : 24 канал 12:00
- Украина уже получила $924 миллионов помощи из разных уголков мира : КП в Украине 11:45
- Апрель, 16 в 11:22 Деньги продолжают поступать: Украина получила более $920 млн помощи : ICTV Факти 11:36
- Украина получила $924 миллионов помощи из разных уголков мира - Ермак : MY.UA 11:31
- Украина получила $924 миллионов помощи из разных уголков мира - Ермак : Укринформ 11:16
- 10:15 16.04.2022 Украина получила $924 млн благотворительной помощи со всего мира и ее размер растет - Ермак : Интерфакс-Україна 10:30