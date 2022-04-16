"Наркоманы и деды": рашисты жалуются на непутевых новобранцев (29)

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- 16 апреля 2022, 13:11 Россия прислала оккупантам подкрепление из наркоманов и проституток - аудиозапись : Dialog.ua 13:25
- Россия несет тяжелые потери: на войну стали собирать "наркоманов, дедов и проституток в мужском виде" : РИА Мелитополь 13:23
- Для войны в Украине в армию РФ мобилизуют дедов, наркоманов и мужчин, торгующих собой : УНИАН 13:20
- Наркоманы, деды и мужики-проститутки: оккупант признался, кого сейчас берут в армию рф (аудио) : Телеграф.com.ua 13:13
- Оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: "Там наркоманы, деды и..." : Politeka 13:10
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- "Наркоманы, деды и проститутки": российские инструкторы в шоке от пополнения : Главное 13:06
- Наркоманы, деды и проститутки: российские инструкторы о новобранцах, которых затащили в армию, - перехват СБУ : Еспресо TV 13:05
- "Наркоманы и деды": рашисты жалуются на непутевых новобранцев : NewsMir.info 13:05
- "Наркоманы, деды и проститутки в мужском виде": оккупант пожаловался на состав российской армии. Аудио : Obozrevatel 13:01
- "Наркоманы и деды": рашисты жалуются на непутевых новобранцев : Goodnews.ua 12:53
- Россия несет тяжелые потери: на войну стали собирать "наркоманов, дедов и проституток в мужском виде" : ТСН.ua 12:46
- "Наркоманы, деды и проститутки в мужском виде": оккупант рассказал, кого отправляют на войну в Украину : Апостроф 12:45
- Российский военный: "Собрали сброд по всему Ростову - там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде" (АУДИО) : ОстроВ 12:40
- "Наркоманы и деды": рашисты жалуются на непутевых новобранцев : MY.UA 12:31
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