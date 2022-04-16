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"Наркоманы и деды": рашисты жалуются на непутевых новобранцев

"Наркоманы и деды": рашисты жалуются на непутевых новобранцев (29)

MY.UA 2022.04.16 12:31
16 апреля, 09:28 россия терпит тяжелые потери от украинских защитников, поэтому для пополнения своей армии не гнушается никем, заявляют в Службе безопасности Украины. Как передает Укринформ, об этом СБУ сообщает в Телеграме. Так, один из военных инструкторов россии жалуется в перехваченном телефонном разговоре, что "новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны: "Как сказал полковник, 10 дней назад собрали
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