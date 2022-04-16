В "л\днр" на войну с Украиной мобилизуют с 16 лет, уже есть погибшие подростки (23)

- В "л\днр" на войну с Украиной мобилизуют с 16 лет, уже есть погибшие подростки : Укринформ 17:46
- В "ЛНР" и "ДНР" мобилизуют подростков : Барометр Южноукраинска 17:23
- "Власти" ОРДЛО мобилизируют несовершеннолетних, среди подростков уже есть погибшие - Денисова : Николаевский центр журналистских расследований 17:19
- В армию ЛДНР мобилизуют несовершеннолетних. Среди них уже есть погибшие : UA-Футбол 17:14
- В "ЛДНР" оккупанты мобилизуют даже детей : Информационное Сопротивление 17:12
- В ОРДЛО оккупанты начали мобилизацию детей: уже есть первые погибшие (фото) : Факти 16:52
- В ОРДЛО оккупанты мобилизуют на войну молодежь, которая участвует в "патриотических клубах" - правозащитники : Центр журналистских расследований 16:44
- Россияне в ОРДЛО мобилизуют в ряды боевиков несовершеннолетних - Денисова : Новости Донбасса 16:32
- В "ЛНР" и "ДНР" мобилизуют подростков - среди несовершеннолетних уже есть погибшие : УНИАН 16:24
- 16.04.2022, 15:24 "Власти" ОРДЛО мобилизуют детей, есть погибшие среди подростков, - Денисова : В Час Пик 16:18
- Оккупанты забирают на войну несовершеннолетних, уже есть погибшие : Апостроф 16:15
- 30 минут назад Россия на оккупированных территориях проводит мобилизацию детей, - Денисова : Дело.ua 16:13
- "Есть погибшие": в ОРДЛО заставляют воевать детей из так называемых "патриотических клубов" : Politeka 16:10
- В ОРДЛО начали мобилизацию подростков - Денисова : Bigmir)net Новости 16:09
- Апрель, 16 в 16:03 В "ЛДНР" мобилизуют подростков из Юнармии, уже есть погибшие - Денисова : ICTV Факти 16:06
- 16.04.2022 15:40 "Власти ЛДНР" мобилизуют 16-летних подростков. Среди детей есть погибшие : ДонПресс 16:03
- В "ЛДНР" оккупанты мобилизуют даже детей - Денисова : Сегодня.ua 16:02
- Оккупанты из "ЛДНР" мобилизуют детей: Денисова сообщила о погибших : ТСН.ua 15:46
- Оккупационные власти ЛДНР проводят мобилизацию детей, уже есть погибшие : Gazeta.ua 15:45
- В ОРДЛО оккупанты вынужденно мобилизуют несовершеннолетних участников "патриотических клубов" : World News 14:42
- В ОРДЛО мобилизуют уже 16-летних - Денисова : Главное 15:06
- 16 апреля 2022, 12:52 В ОРДЛО оккупанты вынужденно мобилизуют несовершеннолетних участников "патриотических клубов" : Восточный Вариант 13:15
- 16.04.22 11:40 В ОРДЛО мобилизуют на войну 16-летнюю молодежь, которая участвует в "патриотических клубах", - правозащитники : Цензор.Нет 12:02