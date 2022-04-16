В "л\днр" на войну с Украиной мобилизуют с 16 лет, уже есть погибшие подростки (23)

Укринформ 2022.04.16 17:46

16.04.2022 17:36 Среди мобилизованных оккупационными властями "л/днр" несовершеннолетних, которые участвовали в так называемых "патриотических клубах", есть погибшие. Об этом в Фейсбуке сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Укринформ. "Оккупационные власти "л/днр" проводят мобилизацию детей, которые участвовали в так называемых "патриотических клубах", в ряды незаконных