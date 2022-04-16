17:35 16.04.2022 Российские хакеры рассылают вирусы якобы от имени СБУ (35)

Петр и Мазепа 2022.04.16 17:40

Российские хакеры рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ. Госспецсвязи сообщила, что оккупанты используют для переписки популярные мессенджеры. В ходе переписки хакеры просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени (которая на самом деле является вирусной программой). Атака в первую очередь направлена на госслужащих, через телефоны которых, по мнению россиян, можно собрать конфиденциальную информацию.