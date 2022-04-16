В Кремле продолжаются зачистки среди военных: арестован "замкомандира минобороны ДНР" Басурин (27)

Realist.online 2022.04.16 17:41

16 апреля 2022 | 17:10 В России продолжаются "репрессии" в силовых структурах. ФСБ незаконно задержала "заместителя командующего" корпуса "минобороны ДНР" Эдуарда Басурина. Об этом сообщают в ГУР Украины. По данным разведки, в РФ продолжают зачищать командиров, которые не оправдали ожиданий власти и проваливают войну в Украине. С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия по РФ,