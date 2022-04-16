Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией (31)

Lenta.ua 2022.04.16 18:38

18:17 16 апр 2022. Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией. Президент прокомментировал переговоры с Россией, зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки, сообщает "Украинская правда". "Мариуполь - это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах.