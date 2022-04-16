Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией (31)

- Уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров - Зеленский : Николаевские новости 19:27
- 18:27 16 Апр 2022 Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах : Рубрика 19:27
- Уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров - Зеленский : Цензору.нет 19:20
- Уничтожение россиянами защитников Мариуполя может поставить точку на переговорах - Зеленский : Укринформ 19:16
- В случае уничтожения защитников Мариуполя на переговорах с россией будет поставлена точка - Зеленский : ОстроВ 19:10
- сегодня в 18:00 Уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров с РФ, - Зеленский : Трибун Луганска 18:41
- Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией : Lenta.ua 18:38
- Уничтожение защитников Мариуполя станет точкой в переговорах с РФ - Зеленский : Front News International 18:35
- Абрамович на переговорах представлял позицию РФ, - Зеленский : Еспресо TV 18:34
- 16.04.22 18:10 Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на всех переговорах с РФ, - Зеленский : Цензор.Нет 18:32
- "РФ требует сдаться, но защита продолжается". Уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку на переговорах - Зеленский : Новое Время 18:31
- Зеленский: Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах Украины и России : КП в Украине 18:30
- Зеленский сказал, что может поставить точку на переговорах с РФ : DsNews 18:13
- 16 апреля 2022, 17:53 Уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с россией, - Зеленский : Восточный Вариант 18:15
- Уничтожение защитников Мариуполя будет означать прекращение всех переговоров - Зеленский : УНИАН 18:15
- 17:58 16.04.2022 Зеленский: уничтожение защитников Мариуполя заведет переговоры в глухой угол : Интерфакс-Україна 18:15
- Зеленский заявил об отказе от переговоров с Россией, если будут убиты защитники Мариуполя : Винница Реал 18:13
- Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах - Зеленский : Online.ua 18:12
- "Не торгуем территориями и нашими людьми": Зеленский заявил, что уничтожение россией защитников Мариуполя поставит точку на всех переговорах : Преступности.нет 18:10
- Уничтожение защитников Мариуполя поставит крест на переговорах с РФ - Зеленский : Новости Донбасса 18:02
- "РФ требует сдаться, но защита продолжается". Уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку на переговорах - Зеленский : Новое Время 18:01
- Уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах Киева и Москвы - Зеленский : Страна.ua 18:01
- Зеленский рассказал, что делается и что нужно для спасения Мариуполя : 24 канал 18:00
- Уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с РФ - Зеленский : ZN,UA 17:46
- Уничтожение наших ребят в Мариуполе поставит точку на возможности переговоров - Зеленский : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Апрель, 16 в 17:26 Уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на всех переговорах с РФ - Зеленский : ICTV Факти 17:36
- Зеленский: Уничтожение защитников Мариуполи поставит точку на переговорах : Главное 17:36
- Уничтожение защитников Мариуполя станет точкой в переговорах с РФ, - Зеленский : РБК-Україна 17:31
- "Мариуполь - это десять Бородянок": Зеленский заявил, что уничтожение защитников города поставит точку в переговорах : ТСН.ua 17:31
- Зеленский рассказал, что поставит точку на переговорах с россией : Телеграф.com.ua 17:13
- Уничтожение защитников Мариуполи поставит точку на переговорах - Зеленский : Українська правда 17:10