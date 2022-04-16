Зеленский назвал вероятных гарантов безопасности Украины (25)

Українська правда 2022.04.16 17:40

Севгиль Мусаева, Елена Рощина - Суббота, 16 апреля 2022, 17:07 Президент Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет. Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа Прямая речь: "На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, - подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация - от Джонсона, от