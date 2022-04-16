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В оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР" - Денисова

В оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР" - Денисова (36)

Страна.ua 2022.04.16 19:16
19:10, сегодня Россия хочет сделать из украинской Херсонской области "ХНР". Фото: Facebook В Херсонской области на начало мая россияне готовят "референдум" для создания так называемой "Херсонской народной республики". Об этом заявила в Facebook уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему, испробованную в 2014 году в Луганске и Донецке.
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