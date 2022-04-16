В оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР" - Денисова (36)

- В Херсонской области военные рф планируют провести "референдум" в начале мая - омбудсмен Денисова : Николаевский центр журналистских расследований 20:39
- 16 апреля, 20:26 Оккупанты мечтают провести пвсевдореферендум в Херсонской области: в Новой Каховке уже печатают "бюллетени" : Думская.net 20:33
- 16 апреля 2022, 20:09 Россия собирается закрыть Херсон и провести в мае "референдум" о создании "ХНР" : Dialog.ua 20:25
- В Херсонской области оккупанты планируют провести псевдореферендум для создания "ХНР" : DsNews 20:13
- Россия планирует использовать на Херсонщине ту же схему, что 8 лет назад на Донбассе, - Денисова : OstanniPodii.com 20:12
- Денисова: В начале мая российские оккупанты панируют провести "референдум" в Херсоне : КП в Украине 20:00
- Оккупанты планируют провести на Херсонщине псевдореферендум : Українські національні новини 19:46
- Оккупанты планируют провести на Херсонщине псевдореферендум : ПрессОрг24 19:44
- Оккупанты хотят создать "ХНР": стали известны сроки проведения "референдума" : Телеграф.com.ua 19:43
- Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на начало мая, - Денисова : ОстроВ 19:40
- Оккупанты готовятся к "референдуму" в Херсоне: что известно : Комментарии.UA 19:35
- В Херсоне оккупанты готовят "референдум" - Денисова : Bigmir)net Новости 19:39
- Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова : Судебно-юридическая газета 19:37
- Апрель, 16 в 19:32 Бюллетени печатают в Новой Каховке: Денисова о "мечтах" России создать на Херсонщине "ХНР" : ICTV Факти 19:36
- В Херсоне готовят "референдум" на первую декаду мая - Денисова : Front News International 19:35
- Оккупанты планируют псевдореферендум на Херсонщине - Денисова : СтопКор 19:35
- 18:43 16 Апр 2022 Уже печатают бюллетени. Денисова заявила, что рф готовит псевдореферендум на Херсонщине на первую декаду мая : Рубрика 19:27
- 16.04.2022, 18:34 Оккупанты намерены провести в Херсоне "референдум" в период с 1 по 10 мая, - Денисова : В Час Пик 19:18
- "Намерены закрыть Херсон на въезд и выезд": названа дата "референдума" за создание "ХНР" : Факти 19:17
- В оккупированной Херсонской области Россия в начале мая планирует "референдум" для создания "ХНР" - Денисова : Страна.ua 19:16
- "Референдум по созданию ХНР" в Херсоне готовят на майские : Вести.ua 19:15
- Омбудсменка Денисова: В Херсонской области уже печатают бюллетени для проведения псевдореферендума о ХНР : UA-Футбол 19:14
- Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая - Денисова : Слово і Діло 19:12
- Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР" : Главред 19:06
- Уже печатают бюллетени. Россия готовит псевдореферендум в Херсонской области на первую декаду мая, - Денисова : Еспресо TV 19:05
- 16.04.22 18:15 Оккупанты хотят провести "референдум" на Херсонщине в мае, - Денисова : Цензор.Нет 19:02
- 23 минуты назад Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум в Херсоне в первых числах мая, - Денисова : Дело.ua 18:43
- Город будет заблокирован. В Херсоне оккупанты планируют провести "референдум" - Денисова : Новое Время 18:46
- Херсон полностью закроют и отключат всю связь: оккупанты не оставляют намерений создать так называемую республику "ХНР" : MY.UA 18:45
- Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова : Херсон Онлайн 18:44
- Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова : Херсон Daily 18:37
- 16.04.2022 18:33 Россия готовит "референдум" в Херсоне на первую декаду мая. Город закроют и отключат связь : ДонПресс 18:33
- Херсон полностью закроют и отключат всю связь: оккупанты не оставляют намерений создать так называемую республику "ХНР" : ТСН.ua 18:31
- Россияне на захваченной Херсонщине печатают "бюллетени" для проведения "референдума" : 24 канал 18:30
- Оккупанты готовят "референдум" в Херсоне на первую декаду мая, - Денисова : РБК-Україна 18:01