На Сумщине обнаружили остатки зарина в освобожденном от оккупантов селе - мэр Тростянца (30)

- В селе на Сумщине нашли остатки химоружия оккупантов : Bigmir)net Новости 22:39
- Апрель, 16 в 22:21 В Сумской области после оккупантов обнаружили остатки зарина : ICTV Факти 22:36
- На Сумщине в одном из сел, где были оккупанты, нашли зарин : Iнше ТВ 22:36
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- На Сумщине обнаружили ампулы с зарином, оставленные армией рф : СтопКор 22:35
- Зарин и не только. В селе Сумской области нашли остатки химического оружия - мэр Тростянца : Новое Время 22:31
- 21:41 16 Апр 2022 Возле Тростянца обнаружили остатки химического оружия: что известно : Рубрика 22:27
- Зарин и не только. В селе Сумской области нашли остатки химического оружия - мэр Тростянца : Новое Время 22:16
- Под Сумами в одном из освобожденных сел после пребывания российских военных нашли остатки химоружия : Страна.ua 22:16
- На Сумщине обнаружили остатки зарина в городе, где были военные РФ : КП в Украине 22:15
- На Сумщине после российской оккупации нашли остатки химического оружия : ОстроВ 22:10
- В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое оставили россияне : Українська правда 22:10
- В Сумской области после пребывания оккупантов обнаружили зарин и другие химические вещества : ТСН.ua 22:01
- На Сумщине обнаружили остатки зарина в освобожденном от оккупантов селе - мэр Тростянца : УНИАН 21:49
- В Сумской области сбежавшие от ВСУ оккупанты бросили химическое оружие : DsNews 21:43
- На Сумщине после оккупантов был найден зарин: данные подтвердил мэр Тростянца : Obozrevatel 21:46
- В Сумской области после оккупантов нашли остатки химического оружия : Gazeta.ua 21:44
- На Сумщине после ухода оккупантов нашли остатки химического оружия : UA.news 21:44
- В Сумской области в одном из сел нашли химоружие, которое оставили россияне, - мэр Тростянца : Еспресо TV 21:35
- В Сумской области нашли брошенные оккупантами остатки смертельного химоружия : Сегодня.ua 21:31
- В поселке на Сумщине, где были войска России, нашли зарин, - мэр Тростянца : Газета День 21:28
- 16.04.2022 в 21:13 Мэр Тростянца: В Ахтырском районе нашли остатки химического оружия, в частности "Зарина" : InfoResist.org 21:15
- 6 минут назад В селе на Сумщине нашли остатки ядовитого вещества "Зарин" : Дело.ua 21:08
- В селе Белка на Сумщине, где были российские военные, нашли зарин - мэр Тростянца : NewsMir.info 21:05
- В селе Сумской области, где свирепствовали оккупанты, найдены остатки химического оружия - мэр Тростянца : Главком 21:05
- В одном из сел Сумской области, где были оккупанты, нашли зарин : РБК-Україна 21:01
- В Сумской области после российского вторжения нашли остатки химического оружия : UA-Футбол 20:44
- 16.04.2022 20:23 На Сумщине в освобожденном селе был обнаружен зарин и другие химические вещества : ДонПресс 20:33
- В селе Белка на Сумщине, где были российские военные, нашли зарин - мэр Тростянца : Укринформ 20:16