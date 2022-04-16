На Сумщине обнаружили остатки зарина в освобожденном от оккупантов селе - мэр Тростянца (30)

УНИАН 2022.04.16 21:49

Виолетта Орлова 21:33, 16.04.22 Находками сейчас занимается СБУ. фото ua.depositphotos.com В селе Билка Сумской области после освобождения его от российских оккупантов были обнаружены остатки химического оружия - зарина и других веществ. Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио, передает Укринформ. "Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие