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Россия ударила "Калибром" по Харькову: Есть погибшие и раненые

Россия ударила "Калибром" по Харькову: Есть погибшие и раненые (2)

Новости Донбасса 2022.04.16 19:02
16 апреля 2022, 18:39 Двое мирных жителей погибли, еще 18 ранены в результате обстрела Слободского и Основянского района Харькова. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что войска России нанесли удар около 11:45, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр". Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины. В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения
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2022.04.17 (2)

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