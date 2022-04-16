Россия ударила "Калибром" по Харькову: Есть погибшие и раненые (2)

Новости Донбасса 2022.04.16 19:02

16 апреля 2022, 18:39 Двое мирных жителей погибли, еще 18 ранены в результате обстрела Слободского и Основянского района Харькова. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Отмечается, что войска России нанесли удар около 11:45, используя крылатую ракету большой дальности "Калибр". Также повреждены и разрушены жилые дома, автомобили, рынок и магазины. В связи с обстрелом начато досудебное расследование по факту нарушения