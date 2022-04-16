12:49 16.04.2022 Враг пойдет в наступление на Донбассе, как только закончатся дожди - глава Луганской ОВА (2)

Петр и Мазепа 2022.04.16 13:10
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что
сейчас враг усилил обстрелы мирных городов Попасной и Рубежного, а в
серьезное наступление на Донецко-Луганском направлении россияне пойдут, как
только закончатся дожди.
Отвечая на вопрос, когда ожидается полномасштабное наступление врага на
этом направлении, и чего он ожидает, Гайдай сказал: "мы ожидали немного
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