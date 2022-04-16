16.04.2022, 22:47 На Луганском и Донецком направлениях за сутки отбито 10 атак врага, - пресс-центр ООС (7)

В Час Пик 2022.04.16 23:18

Гера Кисмет За текущие сутки на Луганском и Донецком направлениях украинские защитники отбили 10 атак врага и нанесли ему ощутимый урон. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает Час Пик. "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировкой Объединенных сил, в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага.