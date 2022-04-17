Война, оперативная информация на вечер 16 апреля (1)

OstanniPodii.com 2022.04.16 20:13
16 / 4 / 2022 19:20, автор: Павло Луцький
Рф будет сосредоточивать усилия на захвате населенных пунктов Попасная,
Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов
Угледар и Марьинка.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на
18.00 16.04.2022 (длятся 52 сутки героического противостояния Украинского
народа российскому военному вторжению).
Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против
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