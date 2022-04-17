Война, оперативная информация на вечер 16 апреля (1)

OstanniPodii.com 2022.04.16 20:13

16 / 4 / 2022 19:20, автор: Павло Луцький Рф будет сосредоточивать усилия на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 16.04.2022 (длятся 52 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению). Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против