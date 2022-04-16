Потери рашистов в Украине: данные Генштаба на 16 апреля (1)

Экономика от Пророка 2022.04.16 12:34

16 апреля, 2022 С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли около 20100 человек личного состава. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook. Общие потери противника: Личный состав - около 20 100 человек Танки - 762 Боевые бронированные машины - 1982 Артиллерийские системы - 371 РСЗО - 125 Средства ПВО - 66 Самолеты - 163 Вертолеты - 145 Автомобильная техника - 1458 Корабли/катера - 8