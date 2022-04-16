Потери рашистов в Украине: данные Генштаба на 16 апреля (1)

Экономика от Пророка 2022.04.16 12:34
16 апреля, 2022
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли
около 20100 человек личного состава.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие потери противника:
Личный состав - около 20 100 человек
Танки - 762
Боевые бронированные машины - 1982
Артиллерийские системы - 371
РСЗО - 125
Средства ПВО - 66
Самолеты - 163
Вертолеты - 145
Автомобильная техника - 1458
Корабли/катера - 8
ТАНК, ГЕНШТАБ, ПОТЕРЯ, ЦИСТЕРНА, КАТЕР, ОККУПАНТ, Украина
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