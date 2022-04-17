Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Считает, что выигрывает войну" (18)

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- Канцлер Австрии о встрече с путиным: Он находится в своем мире и думает, что выиграет войну : UA-Футбол 09:14
- Канцлер Австрии: Путин верит, что выигрывает войну в Украине : Bigmir)net Новости 08:39
- "путин считает, что выиграет войну": канцлер Австрии о встрече с главой кремля : ПрессОрг24 07:45
- Канцлер Австрии: Путин считает, что выигрывает войну : ЛІГАБізнесІнформ 07:08
- Апрель, 17 в 7:06 Путин живет в своем мире и верит в победу России - канцлер Австрии : ICTV Факти 07:06
- Канцлер Австрии о разговоре с путиным: Точно знает, что происходит и верит, что выигрывает войну : Телеграф.com.ua 06:43
- Путин живет в своем мире и верит, что выигрывает войну в Украине - канцлер Австрии : ОстроВ 06:40
- "Думает, что выиграет войну": канцлер Австрии рассказал о разговоре с Путиным : Obozrevatel 06:31
- Путин верит, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии : Главред 06:06
- Путин находится в своем мире и верит, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии : УНИАН 05:48
- "путин считает, что выиграет войну": канцлер Австрии о встрече с главой кремля : Українські національні новини 05:46
- Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Считает, что выигрывает войну" : РБК-Україна 04:31
- Путин верит, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии по итогам встречи с главой Кремля : MY.UA 02:00
- Путин верит, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии по итогам встречи с главой Кремля : ТСН.ua 01:46
- "Живет в своем мирке". Путин уверен, что выигрывает войну - Нехаммер : Новое Время 01:16
- Путин думает, что выиграет войну в Украине - канцлер Австрии : ZN,UA 00:47
- Путин "в своей логике" считает, что побеждает в войне в Украине, - канцлер Австрии : 24 канал 00:00