Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Считает, что выигрывает войну" (18)

РБК-Україна 2022.04.17 04:31

Воскресенье 17 апреля 2022 04:20 Фото: Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер (коллаж РБК-Украина) Автор: Владимир Костырин Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, и переговоров о ситуации в Украине, против которой Россия продолжает войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы австрийского