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Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Считает, что выигрывает войну"

Канцлер Австрии о встрече с Путиным: "Считает, что выигрывает войну" (18)

РБК-Україна 2022.04.17 04:31
Воскресенье 17 апреля 2022 04:20 Фото: Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер (коллаж РБК-Украина) Автор: Владимир Костырин Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве на прошлой неделе, и переговоров о ситуации в Украине, против которой Россия продолжает войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы австрийского
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2022.04.17 (18)

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