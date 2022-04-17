На Харьковском направлении ВСУ уничтожили вражескую колонну морпехов (22)

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- "Рожденные побеждать": как реактивно-артиллерийское подразделение ДШВ уничтожало силы российских оккупантов : ТСН.ua 13:46
- На Харьковском направлении ВСУ уничтожили вражескую колонну морпехов : ПрессОрг24 13:44
- ВСУ уничтожили вражескую колонну на Харьковском направлении : Днепр Час 13:28
- 17.04.2022 12:58 Виталий Хиневич Десантники в Харьковской области нанесли удар по врагу : Редпост 13:24
- 17.04.2022 12:37 ВСУ разбили российских oккупантов на Харьковском направлении : Аргументы и Факты Украина 13:09
- 17 апреля 2022 12:53 Мощные удары по врагу: десантники под Харьковом разбили морскую пехоту оккупантов : Dynamomania.com 13:04
- На Харьковщине десантники уничтожили колонну российских морпехов и 5 танков (фото) : УНИАН 12:51
- ВСУ на Харьковском направлении уничтожили вражескую технику и колону морской пехоты оккупантов. Фото : Obozrevatel 12:46
- На Харьковском направлении ВСУ уничтожили вражескую колонну морпехов : Українські національні новини 12:46
- В Харьковской области десантники разбили колонну оккупантов : ТСН.ua 12:46
- Под Харьковом ВСУ уничтожили еще одну колонну российской техники : Vgorode.ua 12:45
- Под Харьковом уничтожены российские танки и колонна морской пехоты : Status Quo 12:43
- Десантники на Харьковщине уничтожили 5 вражеских танков, 10 БМП и БТР и около 100 оккупантов : Медиа-группа Объектив 12:39
- ВСУ разбили врага на Харьковском направлении : Главное 12:36
- ВСУ остановили прорыв рашистов: десантники "поджарили" сотню орков вместе с техникой : Главред 12:06
- 17 апреля, 2022 - 11:43 Украинская армия уничтожила в Харьковской области российские танки и колонну морской пехоты : KharkivToday 12:04
- Около 100 оккупантов, 5 танков и 10 бронемашин: ВСУ разбили врага на Харьковском направлении : РБК-Україна 12:01
- На Харьковщине десантники мощно разгромили оккупантов: уничтожили колонну морпехов, 5 танков : 24 канал 12:00
- 17.04.2022 11:32 На одном из направлений украинские десантники уничтожили бронетехнику и колонну российских морпехов : ДонПресс 11:33
- На южных рубежах обороны рашисты потеряли 36 солдат и 13 единиц техники : Odessa Online 05:13
- На южных рубежах обороны рашисты потеряли 36 солдат и 13 единиц техники : Одесский Наблюдатель 05:02
- Украинские защитники точным ударом уничтожили вражескую технику: сдетонировал боекомплект. Видео : Криминал.TV 23:50