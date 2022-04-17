На Харьковском направлении ВСУ уничтожили вражескую колонну морпехов (22)

ПрессОрг24 2022.04.17 13:44

17 Апр, 11:46 Воины десантно-штурмовых войск на Харьковском направлении уничтожили колонну подразделений морской пехоты оккупантов и вражескую технику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу. Цитата "На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов", - говорится в сообщении.