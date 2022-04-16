Командование Черноморским флотом РФ встретилось с экипажем затонувшего крейсера "Москва". Видео (2)

Страна.ua 2022.04.16 20:31

20:26, сегодня В Севастополе провели встречу с экипажем затонувшего крейсера "Москва". Скриншот видео Минобороны РФ сообщает, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели в Севастополе встречу с экипажем затонувшего ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Российской Федерации. Публикуется также видео на котором стоят моряки, а адмирал говорит о том,