Командование Черноморским флотом РФ встретилось с экипажем затонувшего крейсера "Москва". Видео (2)

Страна.ua 2022.04.16 20:31
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В Севастополе провели встречу с экипажем затонувшего крейсера "Москва".
Скриншот видео
Минобороны РФ сообщает, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай
Евменов и командование Черноморским флотом провели в Севастополе встречу с
экипажем затонувшего ракетного крейсера "Москва".
Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Российской Федерации.
Публикуется также видео на котором стоят моряки, а адмирал говорит о том,
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