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Командование Черноморским флотом РФ встретилось с экипажем затонувшего крейсера "Москва". Видео

Командование Черноморским флотом РФ встретилось с экипажем затонувшего крейсера "Москва". Видео (2)

Страна.ua 2022.04.16 20:31
20:26, сегодня В Севастополе провели встречу с экипажем затонувшего крейсера "Москва". Скриншот видео Минобороны РФ сообщает, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели в Севастополе встречу с экипажем затонувшего ракетного крейсера "Москва". Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Российской Федерации. Публикуется также видео на котором стоят моряки, а адмирал говорит о том,
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2022.04.17 (2)

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