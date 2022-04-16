Абрамович снова приезжал в Киев для возобновления переговоров между Украиной и рф - СМИ (1)

ОстроВ 2022.04.16 23:40
16.04.2022 23:12.
Российский олигарх Роман Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться
возобновить переговорный процесс между Украиной и россией. Об этом сообщает
Bloomberg ссылаясь на свои источники, - передает УП.
Источники журналистов сказали, что Абрамович приезжал в Киев, чтобы
попытаться предложить пути возобновления переговоров между делегациями
Украины и РФ.
Российский бизнесмен якобы встречался с членами украинской переговорной
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