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Абрамович снова приезжал в Киев для возобновления переговоров между Украиной и рф - СМИ

Абрамович снова приезжал в Киев для возобновления переговоров между Украиной и рф - СМИ (1)

ОстроВ 2022.04.16 23:40
16.04.2022 23:12. Российский олигарх Роман Абрамович посетил Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и россией. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на свои источники, - передает УП. Источники журналистов сказали, что Абрамович приезжал в Киев, чтобы попытаться предложить пути возобновления переговоров между делегациями Украины и РФ. Российский бизнесмен якобы встречался с членами украинской переговорной
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2022.04.17 (1)

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